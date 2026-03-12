أسرار طهي لحمة فليتو شهية مع البصل والثوم والبهارات

اذا كنتي من محبي اللحوم يمكن أن نقدم لكي اللحم بطريقة بسيطة في رمضان.

إليك طريقة عمل لحمة فليتو بطريقة سهلة ولذيذة تصلح للغداء أو العزومات:

المكونات

1 كيلو لحمة فليتو (قطع كبيرة أو حسب الرغبة)

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو سمنة

3 فصوص ثوم مفروم

2 بصلة متوسطة مفرومة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 كوب مرق لحم أو ماء ساخن

عصير نصف ليمونة (اختياري)

طريقة تحضير لحمة فليتو

تحمير اللحمة:

سخني الزيت في طاسة كبيرة على نار متوسطة.

أضيفي قطع الفليتو وحمريها من جميع الجهات حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبياً.

إضافة الخضار والتوابل:

أضيفي البصل المفروم والثوم وقلّبي لمدة 2-3 دقائق حتى يذبل البصل.

تبلي بالملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة.

طهي اللحمة:

أضيفي كوب المرق أو الماء الساخن، وغطي الطاسة.

اتركي اللحمة على نار هادئة لمدة 45 دقيقة تقريباً حتى تنضج وتصبح طرية.

إذا أحببتِ، أضيفي عصير الليمون قبل التقديم لإضفاء لمسة نكهة منعشة.

التقديم:

قدمي لحمة الفليتو مع الأرز الأبيض، البطاطس المحمرة، أو الخضروات المشوية حسب الرغبة.