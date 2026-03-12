قبل العيد ... طريقة عمل حشوات الكحك المصري

أيام قليلة و يحل عيد الفطر المبارك ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على إعداد و تقديم الكحك المصري المعروف بحشواته الشهية و الغير تقليدية أيضا.

قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة سي بي سي سفرة، طريقةعمل حشوات الكحك المصري، فيما يلي…

حشوات الكحك المصري



المقادير



● لحشوة الملبن:

● ملبن حشو

● سمن بلدي

● ماء زهر

● سمسم

لحشوة العجوة:

● عجوة مفرومة

● ملعقة صغيرة ريحة كحك

● ملعقة صغيرة قرفة

● ملعقة كبيرة سمنة

● سمسم



لحشوة العجمية:

● 2 معلقة كبيرة سمن

● 2 معلقة كبيرة دقيق

● 2 معلقة كبيرة سمسم

● كوب عسل نحل



لحشوة المكسرات :

● عين جمل مفروم

● عسل أبيض



طريقة تحضير حشوات الكحك المصري



لحشوة الملبن (كرات):

في بولة يوضع الملبن مع فركه باليد ويضاف عليه سمن بلدي جموسي مع رشة مكسرات وماء زهر

يتم تشكيل الملبن على شكل كور ثم يوضع في الطبق



لحشوة العجوة (كرات):

في بولة يوضع العجوة مع فركها باليد ويضاف عليها سمن مع سمسم وقرفة

يتم تشكيل العجوة على شكل كور ثم يوضع في الطبق



لحشوة العجمية (كرات) :

في كاسرولة على النار يوضع السمن والدقيق مع التقليب حتى يصل إلى اللون الذهبي يضاف السمسم وعسل النحل

ثم توضع الحشوة على طبق حتى تبرد ثم يتم تشكلها على شكل كور



لحشوة المكسرات :

بعجين الكحك توضع المكسرات مع تشكيله و نقشة ثم يدخل الفرن