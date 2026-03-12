لسفرة رمضان.. طريقة عمل فتة باذنجان بالرمان

فتة باذنجان بالرمان من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك خلال عزومات رمضان.

قدمت الشيف مروة مهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة باذنجان بالرمان، فيما يلي…..

مقادير فتة باذنجان بالرمان



● مكعبات باذنجان مشوي

● ملح وفلفل

● سماق

● زيت زيتون

● مكعبات خبز شامي

● لحمة مفرومة

● بصل

● صلصة

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● بابريكا

● كمون

● دبس رمان

للصوص:

● طحينة

● عصير ليمون

● ثوم

● زبادي

للوجه:

● لوز محمر

● حبوب رمان

● بقدونس مفروم



طريقة تحضير فتة باذنجان بالرمان



يشوح البصل واللحم المفروم وتضاف الصلصة ويتبل بالملح والتوابل.

تضاف مقادير الصوص وتقلب.

في طبق التقديم تضاف طبقبة من الخبز وطبقة من الباذنجان وطبقة من خليط اللحم.

يزين باللوز المحمر والرمان والبقدونس

ويقدم.