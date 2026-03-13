تحذير من فساد صلصة الطماطم في الثلاجة

كشفت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري عن مجموعة من النصائح البسيطة التي تساعد ربات البيوت على الحفاظ على صلصة الطماطم من التعفن أو الفساد، سواء كانت صلصة معلبة أو محضرة في المنزل.

وقالت إن كثيرين يستخدمون ملعقة لأخذ الصلصة من البرطمان ثم يغلقونه مرة أخرى، لكن بعد فترة يلاحظون ظهور طبقة من العفن على سطحها، وهو ما يحدث غالبا بسبب طريقة الاستخدام والتخزين غير الصحيحة.

وأوضحت أن أول خطوة مهمة هي استخدام ملعقة جافة تماما ونظيفة عند أخذ الصلصة من البرطمان؛ لأن الملعقة المبللة قد تنقل البكتيريا أو الرطوبة إلى داخل العبوة، ما يساعد على نمو الميكروبات بسرعة.

وأضافت أن وضع ملعقة صغيرة من الزيت على سطح الصلصة بعد الاستخدام يساعد على حمايتها من التلف، لأن الزيت يعمل كطبقة عازلة تمنع وصول الهواء إلى سطح الصلصة. وأشارت إلى أن الهواء الخارجي قد يحمل ذرات أتربة وميكروبات يمكن أن تتسبب في فساد المنتج.

كما نصحت بعدم حفظ عبوة الصلصة في باب الثلاجة، لأن فتح الباب بشكل متكرر يعرضها لتغيرات في درجة الحرارة بين الهواء الدافئ خارج الثلاجة والبرودة داخلها، وهو ما قد يسرع من فسادها.

وأوضحت أن الأفضل هو حفظ الصلصة في الفريزر بعد الاستخدام، مع إخراجها قبل الطهي بنحو عشر دقائق فقط.

ولضمان توزيع الزيت على سطح الصلصة بالكامل، نصحت بعد أول استخدام بإضافة ملعقة الزيت ثم إغلاق البرطمان بإحكام ووضعه مقلوبا على الغطاء لفترة قصيرة، ما يساعد على انتشار الزيت على السطح وحماية الصلصة من التعفن.