قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط
تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
فرج عامر: الزواج السري أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي كرة القدم
لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.. المسجد الأقصى يغلق أبوابه في الجمعة الأخيرة من رمضان
وزير البترول: الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الجمعة 13-3-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة الموافق 13-3-2026 بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

ويستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير بعد اعلان البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتباراً من اليوم الجمعة.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

إجازة البنوك

وفقًأ لما هو معلن دوريًا فإن البنوك تتعطل كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا بمناسبة تطبيق مواعيد الراحة الأسبوعية في كل البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار  يرتفع

وارتفع سعر الدولار أمس على مستوى البنوك  بمتوسط 46 قرشًا على الأقل في يوم واحد من التداول، ليصل بذلك مجمل صعوده في أسبوع أكثر من 4 جنيهات من قيمته.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني والإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو  52.35 جنيه للشراء و 52.45 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات،البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار

الدولار في معظم البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو  52.39 جنيه للشراء و 52.49 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، HSBC، المصرف المتحد،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، مصر، قطر الوطني QNB، كريدي  أجريكول".

سعر الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  52.4 جنيهًا للشراء و 52.5 جنيهًا للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، نكست، قناة السويس، التنمية الصناعية"

أعلي سعر 

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو  52.5 جنيه للشراء و 52.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو  52.49 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك و سايب.

سعر الدولار سعر الدولار في مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

ترشيحاتنا

إيران

إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 14 صاروخا بينها 11 انشطارية جميعها تجاوزت الدفاعات الجوية

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر تواصل جهود الوساطة لوقف التصعيد وتدين استهداف دول الخليج

وليد هندي

استشاري صحة نفسية: الزيارات العائلية في العيد تقوي صلة الرحم

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد