تشكيل الهلال السعودي ضد الفتح في دوري روشن للمحترفين

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني عن، تشكيل الزعيم ضد الفتح في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويستضيف ملعب «ميدان تمويل الأولى»، مباراة الفتح ضد الهلال اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 26، من مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-26.



تشكيل الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي



حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي- حسان تمبكتي- ثيو هيرنانديز- متعب الحربي.



خط الوسط: روبن نيفيز- محمد كنو- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.



خط الهجوم: سالم الدوسري- فيليبي مالكوم دي أوليفيرا- كريم بنزيما.

