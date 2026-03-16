أخبار أسوان| تدخلات عاجلة لحل مشاكل المواطنين.. وحملات تموينية لضبط الأسعار

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 14/3/2026 أحداث متنوعة.

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بكافة الجهات الخدمية بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وتحقيق الإستجابة السريعة لمطالبهم من خلال التدخل المباشر لمعالجة المشكلات التى تتعلق بالصرف الصحى أو غيرها بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

وأكد المهندس عمرو لاشين على ضرورة التدخل العاجل لحل المشكلات والشكاوى الجماهيرية التي يتم رصدها سواء من خلال البلاغات المباشرة أو عبر وسائل التواصل الإجتماعى، مع تكليف مسئولى المرافق العامة والوحدات المحلية بالتفاعل السريع والتواجد الميدانى المستمر داخل الأحياء والمناطق السكنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الأوضاع أولاً بأول .

https://www.elbalad.news/6903207

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية اليومية والمفاجئة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بالجودة المطلوبة وبالكميات والأسعار المناسبة لتلبية مختلف المطالب والإحتياجات المعيشية للأهالى والمواطنين بمختلف المراكز والمدن .

https://www.elbalad.news/6903219





واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان بقيادة المهندس مايكل ألفى جهوده لتنظيم الحملات الصباحية والمسائية للتأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية، ومطابقتها لمعايير الجودة والصلاحية للاستهلاك الآدمى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وأوضح المهندس مايكل ألفى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم 8 حملات خلال اليومين الماضيين استهدفت المرور على عدد 71 منشأة غذائية بمدينتى أسوان وإدفو وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة.

https://www.elbalad.news/6903376

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة الأنشطة والجهود المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

https://www.elbalad.news/6903380

تطلق مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بقيادة الدكتور عماد عبد الفتاح مدير المديرية مبادرة " الوعى.. أساس التطوير " وهى مبادرة توعوية لنشر الوعى والتثقيف القانونى والادارى والتقنى بين العاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

فى إطار توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيقا لأهدافها وتعزيز كفاءة الجهاز الإدارى ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/6903423