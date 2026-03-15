حملات مكثفة لـ"سلامة الغذاء" بأسوان للتأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان بقيادة المهندس مايكل ألفى جهوده لتنظيم الحملات الصباحية والمسائية للتأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية، ومطابقتها لمعايير الجودة والصلاحية للاستهلاك الآدمى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وأوضح المهندس مايكل ألفى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم 8 حملات خلال اليومين الماضيين استهدفت المرور على عدد 71 منشأة غذائية بمدينتى أسوان وإدفو وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة ومدى الإلتزام بإشتراطات سلامة الغذاء وطرق التخزين والعرض السليم ومدى التزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة.

وأشار إلى أنه تم أيضاً المرور على عدد 5 من المطابخ المركزية لإعداد موائد الرحمن وذلك للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وإلتزام المنشأة بطرق التخزين الجيدة ودرجات حرارة الطهى بما يضمن تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين .

جهود متنوعة

وأضاف المهندس مايكل ألفى أن الحملات أسفرت عن إعدام 25 كجم من المنتجات الغذائية (بسكويت وكيك) مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية نتيجة سوء التخزين.

وأضاف أنه بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة التراخيص وإدارة شؤون البيئة تم كذلك تنظيم حملات مشتركة استهدفت المرور على عدد 11 من المنشآت الغذائية بمدينة كوم أمبو وأسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء ، علاوة على محضر إعدام لحوم مفرومة مجهولة المصدر .