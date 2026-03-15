نقيب الإعلاميين: نشأت الديهى دمه خفيف بعيدا عن الكاميرا

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن برنامج «البيت بيتك» كان أنجح من برنامج «صباح الخير يا مصر»، رغم نجاح البرنامجين، مشيراً إلى أن لكل تجربة إعلامية طبيعتها وتقديرها، موضحًا أن الشكل الخارجي للمذيع ليس هو الأساس.

وقال طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج أسرار، على شاشة النهار، إن الأهم هو الموهبة والقدرة على تقديم المحتوى بشكل مهني وجاذب للجمهور، مضيفًا أنه كان يفضل العيش في زمن الأبيض والأسود، وأنه زمن جميل وهادئ مقارنة بالعصر الحالي.

وأشار طارق سعدة إلى أن بعض الفنانين عند تقديمهم للبرامج قد يكونون في الغالب مؤدين لدور المذيع أكثر من كونهم محترفين في المهنة، موضحًا أن من المؤشرات التي قد تثير القلق في أداء المذيع الشاب هو الإفراط في تكرار عبارة «أعزائي المشاهدين» عند التلعثم أو فقدان الحديث، معتبراً أن ذلك يعكس ضعفاً في التحضير.

وتابع: «الإعلامي اللي دمه خفيف بعيدًا عن الكاميرا، هو الإعلامي نشأت الديهي».