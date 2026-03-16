معتمد جمال يوجه بتجهيز برنامج خاص لـ عمرو ناصر

قرر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك تجهيز برنامج تدريبي خاص لـ عمرو ناصر مهاجم الفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويرغب الزمالك في تجهيز كافة اللاعبين للاستعانه بهم في المباريات في ظل الضغط الكبير الذي يشهده الفريق في الموسم الحالي .

وينافس الزمالك بقوة على لقب بطولة الدوري وكذلك الكونفيدرالية الإفريقية ويرغب في استعداد كافة العناصر للمرحلة الحاسمة خلال الفترة المقبلة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تحت قيادة المدرب معتمد جمال، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي ، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك منافسه بطل الكونغو برازافيل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأبيض لمواصلة مسيرته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولى بالكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك مع أوتوهو الكونغولى فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تعادل مع الفريق الكونغولي بنتيجة 1-1 مما يجعل أسهم الفارس الأبيض كبيرة لحسم التأهل في القاهرة.