قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل التيك توكر إنجي حمادة في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء
نقيب قراء مصر: تكريم الرئيس لنجوم دولة التلاوة أثلج صدورنا
رفضا للحرب على إيران .. استقالة مدير مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي
استنفار خليجي لمواجهة التهديدات الإيرانية.. تحرك عاجل من قادة مجلس التعاون
هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟.. أمين الإفتاء يجيب
جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات القادمة
نتنياهو: هناك الكثير من المفاجآت لـ إيران لن نكشف عنها
مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي يستقيل: الحرب مع إيران بلا مبرر
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر
الاستثمار : استمرار عمل منظومة الإفراج الجمركي في إجازة عيد الفطر
مصر تبحث تطورات أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة.. تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى
موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات يوم 27 رمضان.. هتفطر إمتى؟
english EN
محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتابع أعمال الحفاظ على الهوية البصرية

أحمد بسيوني

قامت الدكتورة أميرة هيكل نائب محافظ الإسكندرية اليوم بجولة ميدانية موسعة ، تفقدت خلالها عددا من الشوارع والمناطق وسط المدينة ، وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية ، وذلك للوقوف على أعمال التطوير التي تمت بها ومدى الالتزام والحفاظ على الهوية البصرية لأحد أهم المناطق التراثية وسط المدينة .

وخلال الجولة تفقدت نائب المحافظ ، شوارع النبي دانيال وسعد زغلول وميدان محطة الرمل ، وشددت على ضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة ، فضلا عن استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة واجهات المباني التراثية بما يضمن الحفاظ على الهوية البصرية التاريخية للمنطقة وإبراز القيم الثقافية والتاريخية الفريدة لمدينة الإسكندرية ، وربطها بالحداثة ، تماشياً مع المشروع القومي لتعزيز الهوية البصرية للمحافظات. 

وأوضحت الدكتورة أميرة هيكل  أن أعمال الهوية البصرية وسط الإسكندرية تتركز على تعزيز الطابع التاريخي العريق للمنطقة، وتشمل دهان ورفع كفاءة واجهات المباني التراثية، توحيد اللافتات الإعلانية والمضيئة، وتطوير عناصر التنسيق الحضاري بما يتناسب مع روح المدينة، ضمن مشروع شامل لتعزيز الانضباط والحفاظ على الهوية التاريخية.

وعلى صعيد آخر وخلال الجولة ، قامت نائب المحافظ بمتابعة سير العمل بمشروع تطوير وتأهيل ترام الرمل والوقوف على آخر مستجدات أعمال البنية التحتية للبدء في تنفيذ المشروع ، حيث تفقدت نقاط العمل الحالية بمحيط ميدان محطة الرمل، واستمعت إلى شرح مفصل من المهندسين القائمين على المشروع حول الجدول الزمني للتنفيذ.

وشددت الدكتورة أميرة هيكل  على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية العالمية وتكثيف ساعات العمل لضمان سرعة الإنجاز، مع التأكيد على الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المتميز الذي تتسم به المنطقة ، مؤكدة على ضرورة تحقيق السيولة المرورية واستمرار التعاون الدائم مع إدارة المرور لتجنب أي اختناقات مرورية بأهم المناطق الحيوية بالإسكندرية.

​وأكدت نائب المحافظ أن مشروع تطوير ترام الرمل يمثل "نقلة نوعية" في منظومة النقل الحضري بالإسكندرية، حيث يستهدف تقليل زمن الرحلة وزيادة الطاقة الاستيعابية للركاب، وتقديم خدمة تليق بمكانة عروس البحر المتوسط، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة أي معوقات تواجه المشروع للعمل على حلها فوراً.

جاء ذلك بحضور  المهندسة إيمان عباس رئيس حي وسط، وممثلي الهيئة العامة للأنفاق، وهيئة النقل العام، ومسؤولي الشركات المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الأمنية والمرورية بالمحافظة.

الاسكندرية أميرة هيكل نائب محافظ الاسكندرية ميدانية موسعة أيمن عطية

