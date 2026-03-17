قرار بشأن فتاتين بتهمة تعطيل حركة المرور عمداً وأداء حركات إستعراضية على أحد الأغانى بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام فتاتين بتعطيل حركة المرور عمداً وأداء حركات إستعراضية على أحد الأغانى بنهر الطريق أمام إشارة مرور بالإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام فتاتين بتعطيل حركة المرور عمداً وأداء حركات إستعراضية على أحد الأغانى بنهر الطريق أمام إشارة مرور بالإسكندرية.



وبالفحص تم تحديد وضبط الفتاتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (طالبتان - مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول الرمل).

وبمواجهتهما اعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في 7 مارس الجارى وتعمدهما تعطيل حركة المرور بطريق الجيش أمام إشارة 26 يوليو بدائرة القسم بمحل إقامتهما.

كما أكدتا قيامهما بتصوير ونشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق الشهرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.