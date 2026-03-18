عراقجي: تداعيات الحرب على إيران سيشعر بها العالم كله

قال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم "الأربعاء" إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستلقي بظلالها على مستوى العالم، مما يشير إلى أنه ينبغي على المزيد من المسؤولين الغربيين التصدي للصراع.

قال عراقجي"موجة التداعيات العالمية لم تبدأ إلا للتو وستصيب الجميع - بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق"، هذا ما نشره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقع إكس، مصحوباً بنسخة من إعلان استقالة مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب الذي جاء على خلفية الحرب يوم الثلاثاء.

وأضاف المنشور: "هناك عدد متزايد من الأصوات - بما في ذلك مسؤولون أوروبيون وأمريكيون - يصرحون بأن الحرب على إيران غير عادلة.. وينبغي على المزيد من أعضاء المجتمع الدولي أن يحذوا حذوهم".