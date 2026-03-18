باكستان تدعو لتعاون عالمي أقوى لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

دعت باكستان إلى تعاون عالمي أقوى وغير تمييزي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكد نائب المندوب الباكستاني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة عثمان جادون - خلال جلسة إحاطة في مجلس الأمن بشأن لجنة القرار 1540 - على ضرورة تعزيز عدم الانتشار النووي، مشيرا إلى أنه يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى في بيئة عالمية معقدة من الصراعات والتوترات والتحديات الأمنية.

كما شدد جادون - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الأربعاء - على ضرورة ألا تعيق جهود منع الانتشار، التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والتي تعد أمرا حيويا للتنمية الاقتصادية، وخاصة بالنسبة للجنوب العالمي.

وقال جادون إن جميع الدول لديها الحق غير القابل للتصرف في استخدام الطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة للأغراض السلمية، وذلك بما يتوافق مع عدم الانتشار النووي والالتزامات القانونية الدولية.