البيت الأبيض: ضرب 7800 هدف إيراني وتدمير 100 سفينة
قطر: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد للأمن العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة
الحكومة توافق على تخصيص عدة أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات
مع وداع رمضان.. علي جمعة يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها هذا العام
إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية
قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة
إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي
عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد
ألمانيا تطالب بوضع خطة واضحة لضمان إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت
البورصة تختتم رمضان بصعود جماعي وربح 50 مليار جنيه
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

وداعًا للروتين.. كيف يغير "المرور الرقمي" تجربة قيادة السيارة في مصر؟

ولاء خنيزي

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، برزت منظومة "المرور بلا أوراق" كقفزة نوعية أعادت تعريف العلاقة بين المواطن والخدمات المرورية، وجعلت استخراج رخصة القيادة وتجديد تراخيص المركبات تجربة سهلة وسريعة.

لم يعد المواطن بحاجة لحمل الحقائب المليئة بالمستندات الورقية أو الانتظار لساعات طويلة داخل وحدات المرور. فقد وفرت وزارة الداخلية خدمة رقمية متكاملة يمكن إنجازها بضغطة زر عبر بوابتها الإلكترونية أو تطبيقها الذكي، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا واستلام الرخصة الجديدة في المنزل عبر البريد المصري، لتصبح تجربة إنهاء المعاملات أكثر سرعة وراحة.

كيف تعمل المنظومة الرقمية؟

تعتمد فلسفة "المرور بلا أوراق" على الربط الإلكتروني الكامل بين جميع الجهات الحكومية، ما يتيح التحقق الفوري من بيانات المواطن، صلاحية المركبة، والمخالفات المسجلة، دون الحاجة لتقديم مستندات يدوية.

كما يتيح النظام للمواطن اختيار الخدمة المطلوبة وإتمامها بالكامل إلكترونيًا، ما يقلل من الازدحام داخل المراكز التقليدية ويوفر الوقت والجهد.

تطوير وحدات المرور

لم يقتصر التحديث على الجانب الرقمي فقط، بل شمل تحسين تجربة المواطنين داخل وحدات المرور نفسها. فقد تم تجهيز المراكز بأنظمة النداء الآلي، وشاشات العرض التوضيحية، ومكاتب مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، مع الاعتماد الكامل على المنظومة المميكنة لإنهاء الإجراءات بسرعة ودقة.

كما انتشرت مراكز الخدمة الإلكترونية في المولات والمناطق الحيوية، ما يتيح للمواطن إنهاء معاملاته في دقائق معدودة بعيدًا عن الروتين الورقي القديم والتزاحم.

مزايا التحول الرقمي

تضمن المنظومة الرقمية تقليل البيروقراطية، وتقليل التدخل البشري، ودقة البيانات، وسرعة الإنجاز. ومع استمرار وزارة الداخلية في تحديث الوحدات وتجهيزها بأحدث الأجهزة والربط الشبكي، يجد المواطن نفسه أمام منظومة خدمية عصرية تجعل إدارة أوراق السيارة وقيادتها عملية سلسة، ميسرة، وخالية من التعقيدات، لتنهي حقبة الروتين القديم إلى الأبد.

السيارة قيادة السيارة المرور الرقمي رقمنة المرور قيادة السيارات

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

خبير لوائح رياضية : سيتم قبول استئناف السنغال .. في هذه الحالة

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

خالد طلعت يتوقع حكمًا نهائيًا لصالح السنغال في المحكمة الرياضية

حالة من الإبداع.. مروة صبري تشيد بمسلسل حكاية نرجس

إطلاق بوسترات الشخصيات لفيلم برشامة قبل عرضه في العيد

إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الدورة الخامسة عشر

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب
لمرضى السكري.. احرص على تناول هذا النوع من الخضار في رمضان

احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك
توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية و3 آلاف قطعة أحذية وملابس على المستحقين بالشرقية

بتكلفة 67 مليون جنيه.. دعم منظومتي النظافة والحماية المدنية بمعدات حديثة بالشرقية

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

