محافظ القاهرة يكرم عددا من الكوادر المتميزة فى المتابعة الميدانية

كرم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مجموعة من الكوادر المتميزة التي أثبتت كفاءة خلال أعمال مرور "لجان المتابعة الميدانية" التي تم تشكيلها برئاسة العميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكرى لمحافظة القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة لمتابعة استعدادات عيد الفطر المبارك بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

أكد محافظ القاهرة أن هذه اللجان تعمل وفق معايير محددة لتقييم الأداء الميداني،مع التركيز علي منظومة النظافة ومتابعة رفع التراكمات وكفاءة الجمع السكني ونظافة الشوارع الرئيسية والفرعية ، وإزالة الإشغالات و ضمان سيولة الحركة المرورية ومنع التعديات على الأرصفة والميادين العامة والتعاون مع المجتمع المدني، و مدى استجابة الأجهزة التنفيذية لشكاوى المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار هذا النهج الرقابي لرفع كفاءةالخدمات لمقدمةللمواطنين، تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وشمل التكريم (6) من القيادات والعاملين الذين أثبتوا تميزًا في أداء مهامهم، وهم حاتم عطية رئيس حي شرق مدينة نصر، ومحمد محمد عثمان رئيس حي المعادي ، والدكتور عمر محمد إبراهيم مدير مستشفى المنيرة ، وهاني محمد صابر العضو القانوني بلجنة المتابعة ، وجميلة السيد عبدالله مسئول المتابعة والشكاوى باللجنة، وعبد اللطيف محمد حسن موظف شباك بحي السلام أول.

وأكد محافظ القاهرة أن تكريم النماذج المتميزة يأتي في إطار نهج المحافظة الدائم لدعم وتحفيز الكفاءات المخلصة، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل التنفيذي وتحقيق الانضباط الإداري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.