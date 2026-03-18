كاسبر شمايكل يواجه نهاية مسيرته بعد إصابة مروعة في الكتف

اعترف حارس المرمى الدنماركي المخضرم كاسبر شمايكل بأن مسيرته الاحترافية قد تكون على وشك الانتهاء، بعد تعرضه لإصابة شديدة في كتفه الأيسر، أثرت على أدائه منذ العام الماضي مع منتخب بلاده وتفاقمت خلال مباراة فريقه سلتيك أمام شتوتغارت الألماني الشهر الماضي.

وتسببت الإصابة في غياب شمايكل عن آخر خمس مباريات لسلتيك، حيث أكد الأطباء حاجته إلى عمليتين جراحيتين، مع فترة تأهيل قد تمتد من 10 إلى 12 شهراً، بسبب تمزق في عضلة الذراع والكفة المدورة والغضروف المفصلي وخلع الكتف.

وقال شمايكل في تصريحات لشبكة «سي بي إس سبورتس جولازو»: "إنها ضربة موجعة، كل شيء تقريباً قد تضرر، وربما تكون هذه آخر مباراة كرة قدم لي، التفكير في الأمر صعب للغاية".

وشارك الحارس البالغ من العمر 39 عاماً في مسيرة حافلة بدأت على خطى والده بيتر شمايكل، أحد أساطير مانشستر يونايتد، حيث تألق مع ليستر سيتي وفاز مع الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2021، قبل أن يلعب لفريقي نيس الفرنسي وأندرلخت البلجيكي، وينضم إلى سلتيك في 2024.

وأكد شمايكل عزمه القوي على العودة، مضيفاً: "سأقاتل وأبذل كل جهدي لأرى إن كان بإمكاني التعافي. إن استعادة قدرتي على اللعب بعد هذه الإصابة سيكون أعظم إنجاز في مشواري"، متعهداً ببذل أقصى جهد خلال فترة التأهيل الطويلة القادمة.