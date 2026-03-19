الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار دعم استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، فضلًا عن استعراض سبل دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن التعامل مع التحديات العالمية الحالية لا يمكن أن يقتصر على ردود أفعال قصيرة الأجل، بل يتطلب تبني رؤية أكثر شمولًا واستباقية، موضحا أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، من خلال تطوير أدوات التنبؤ المبكر، وتطبيق سياسات مرنة تدعم سرعة الاستجابة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.

وأشار "رستم" إلى الجهود التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، حيث ساهمت تلك الإجراءات في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية المتسارعة، مؤكدًا أن مرونة الاقتصاد المصري، إلى جانب التنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، كان لهما دور محوري في امتصاص الصدمات والتعامل معها بكفاءة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية في إدارة الأزمات.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح "رستم" أن الوزارة تعمل وفق إطار متكامل يتسق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويستهدف تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار متابعة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، وتطورات أسواق الطاقة، وتأثيراتها على مختلف القطاعات، كما أشار إلى أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار باعتباره ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد "رستم" أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي واستدامة النمو، مشددا على التزام الدولة بمواصلة تطوير السياسات الاقتصادية، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطن المصري.

وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

من جانبه، أكد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إدراكه الكامل لحجم التحديات التي تواجه الاقتصادات في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف التنموية الطموحة قد لا يكون سهلًا أو مضمونًا بشكل كامل في ظل حالة عدم اليقين العالمية. 

وأوضح أن ذلك لا ينبغي أن يعيق المضي قدمًا في تنفيذ أجندات الإصلاح، بل يتطلب العمل بثقة وجدية، مع تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات، والاستمرار في دعم السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية أن تكون الجهود التنموية جزءً من عملية التطوير المؤسسي الشامل لتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، بما يسهم في توجيه الموارد بكفاءة وفعالية نحو القطاعات ذات الأولوية، لافتاً إلى ضرورة إعادة تقييم آليات توجيه التمويل التنموي، بما يحقق التوازن بين دعم أولويات التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

محمد صلاح

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح بعد رباعية ليفربول أمام جالطة سراي

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف عملياتها في لبنان

أرشيفية

الخارجية تطلق سلسلة أفلام عن مسيرة نخبة من رموز الدبلوماسية المصرية

سلطنة عمان

سلطنة عمان تستنكر العدوان على منشآت الطاقة

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد