«حزب الوعي» يُعلن إعادة تشكيل كامل للجان المركزية ووحداته الحزبية

أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، القرار التنظيمي رقم (6) لسنة 2026 بتاريخ 17 مارس، القاضي بإعادة التشكيل الكامل للجان المركزية والوحدات الحزبية للحزب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التطوير المؤسسي وتعظيم الاستفادة من خبرات وكفاءات أعضاء الحزب في مختلف اللجان والوحدات المركزية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للحزب، واستنادًا إلى المواد (1، 2، 61، 83) التي تمنح رئيس الحزب سلطة تشكيل أو إعادة تشكيل الهيئات التنظيمية خلال الفترة الانتقالية.

ويتضمن القرار تكليف مجموعة من القيادات الحزبية البارزة برئاسة اللجان المركزية والوحدات الأساسية، اضافة الي المركز الاعلامي للحزب، والمكتب الفني لرئيس الحزب ومركز دراسات الوعي

كما ألزم القرار جميع رؤساء اللجان والوحدات باستكمال تشكيل أعضاء لجانهم، وتقديم خطة عمل لمدة ستة أشهر قابلة للتعديل وفقًا للظروف والمتطلبات، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من صدور القرار.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدراته التنظيمية وتطوير آليات عمله بما يضمن الفاعلية والكفاءة في أداء دوره الحزبي على مختلف الأصعدة.

