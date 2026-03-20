محافظ دمياط يُهنئ أبناء مؤسسة رعاية البنات بعيد الفطر المبارك



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، زيارة إلى مؤسسة رعاية البنات الاجتماعية بدمياط، فى أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم

جاءت الزيارة بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و النائب على كيوان عضو مجلس الشيوخ و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ السابق و محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي

حيث التقى " المحافظ " مع الأطفال والبنات لتهنأتهم بالعيد ، وقام بتوزيع الهدايا عليهم ،وأكد " محافظ دمياط " على تكاتف الجميع لتقديم أوجه الرعاية والدعم للأطفال ومشاركتهم والتواجد معهم بكافة المناسبات