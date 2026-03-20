بمشاركة حاشدة من المواطنين.. محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة عيد الفطر بالمرسي أبوالعباس

أدى المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم بمسجد "المرسي أبو العباس " نطاق حي الجمرك، بمشاركة حاشدة من جموع المواطنين الذين امتلأت بهم ساحات المسجد في أجواء إيمانية وروحانية جمعت بين الشباب والرجال والسيدات والأطفال في مشهد يعكس البهجة والسرور بهذه المناسبة المباركة.

وعقب أداء الصلاة، تقدم محافظ الإسكندرية بأسمى آيات التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. كما هنأ أبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية قاطبةً، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والازدهار.

حضر صلاة العيد؛ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام بالمحافظة، والأستاذ محمد صلاح السكرتير العام المساعد بالمحافظة،والشيخ محمد سعد العش وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، واللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية بالمحافظة.