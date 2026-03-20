حزب السادات يبعث تهنئة للرئيس السيسي ويشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات

بعث النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة الشيوخ بمجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد عفت السادات في تصريحاته أن هذه المناسبة تأتي في وقت تتسم فيه المنطقة بتحديات كبيرة وتحولات إقليمية ودولية سريعة، تتطلب من جميع المصريين الاصطفاف خلف الدولة وقيادتها، وتعزيز التكاتف الوطني كخط دفاع أساسي لحماية مقدرات الوطن وصون أمنه القومي.

وأشار النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة الشيوخ بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت خلال السنوات الماضية قدرة واضحة على إدارة الأزمات بحكمة واستراتيجية متوازنة، مما جنّبها كثيرًا من التداعيات السلبية التي طالت بعض دول المنطقة، وهو ما يعكس رؤية سياسية واضحة وإرادة وطنية صلبة للحفاظ على استقرار الدولة ومكتسباتها.

وأضاف السادات، أن المرحلة الراهنة لا تحتمل أي خلافات أو حسابات ضيقة، وأن وحدتنا الوطنية وتكاتفنا الشعبي هما الضمانة الحقيقية لعبور هذه الأوقات الحرجة، مؤكدًا أن الشعب المصري هو الأساس الذي يقوم عليه كل تقدم أو استقرار، وأن الالتفاف حول القيادة السياسية يعكس وعيًا وطنيا ومسؤولية جماعية تجاه مستقبل الوطن.

وشدد السادات، على أن الدولة لا تواجه هذه التحديات بمفردها، بل بالتعاون الكامل مع القوى الوطنية والأحزاب السياسية، مؤكدًا أن الجميع مطالب بالعمل بروح وطنية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة وحماية مقدرات الوطن، بما يواكب طموحات المصريين في الاستقرار والازدهار.

واختتم عفت السادات تصريحاته متمنيًا أن يعيد الله عيد الفطر على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات، مؤكدًا أن قوة مصر تكمن دائمًا في وحدة شعبها وتماسك مؤسساتها، وأن الاصطفاف الوطني هو السبيل الأكيد لعبور التحديات الراهنة بأمان وثبات.