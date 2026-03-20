محافظ الإسكندرية يهنئ المرضى بمستشفى الأنفوشي للأطفال بعيد الفطر

زار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مستشفى الأنفوشي للأطفال ، وذلك عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك، في إطار حرصه على تهنئة المرضى والأطقم الطبية بعيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، والاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال المرضى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما قدم التهنئة لهم ولذويهم بهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا على أهمية تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال خاصة في مثل هذه الأوقات.

كما أشاد المحافظ بجهود الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالمستشفى، مثمنًا دورهم الكبير في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة للقطاع الصحي وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، ومشاركة مختلف فئات المجتمع في المناسبات المختلفة، بما يعكس روح التلاحم والتكافل المجتمعي.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب السكرتير العام بالمحافظة ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد بالمحافظة ووليد منصور رئيس حي الجمرك.