انتظام التشغيل بميناء دمياط واستمرار حركة الملاحة رغم سوء الأحوال الجوية

تواصلت الأنشطة التشغيلية بميناء دمياط خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك بكفاءة وانتظام حيث استمرت حركة العمل بكافة القطاعات دون تأثر رغم التقلبات الجوية وذلك في ضوء الجاهزية المستمرة لمنظومة التشغيل وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف.



وفي هذا السياق غادرت الميناء السفينة OLYMPOS SEAWAYS التابعة لخط الرورو الملاحي الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي وذلك عقب استقبالها أمس واستكمال عمليات الشحن والتفريغ وفقًا للبرامج الزمنية المحددة بما يعكس انتظام حركة الملاحة البحرية داخل الميناء.



وأكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن استقرار العمل خلال فترات الأعياد حتى في ظل الظروف الجوية غير المستقرة يعكس كفاءة منظومة التشغيل ومرونتها مشيرًا إلى أن الميناء يعمل وفق نظام تشغيلي يضمن استمرارية الأداء دون انقطاع.



وأوضح أن كافة الوحدات التشغيلية تواصل أداء مهامها على مدار الساعة مدعومة بتوافر الإمكانيات الفنية والبشرية بما يكفل انتظام حركة السفن وتداول البضائع وتحقيق معدلات تشغيل مستقرة.



كما أشار إلى أن القدرة على الحفاظ على انتظام التشغيل في مثل هذه الظروف تمثل أحد المؤشرات الهامة على جاهزية الميناء وتعزز من ثقة الخطوط الملاحية والمتعاملين في مستوى الخدمات المقدمة.



يأتي ذلك في إطار التزام هيئة ميناء دمياط بالحفاظ على استمرارية العمل بكفاءة عالية في مختلف الأوقات بما يدعم دور الميناء في خدمة حركة التجارة ويعزز من مكانته كمرفق بحري محوري