يوسف الشرقاوي: زيارة الرئيس السيسي للخليج تؤكد وقوف مصر مع الأشقاء

أكد السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق لدى اليمن ونائب رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاستراتيجية أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في هذا التوقيت الدقيق في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة وغير المبررة، وفي إطار جولته الخليجية التي استهلت بدولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، هي رسالة دعم حقيقية للأشقاء العرب، واصفا هذه الزيارة بالخطوة الشجاعة وتؤكد حرص مصر على التأكيد على أن الأمن القومي لدول الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التوتر الأمني في منطقة الخليج لم يمنع الرئيس من الذهاب إلى الدول الخليجية الشقيقة لتوجيه رسالة قوية مفادها وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء في الدول الخليجية خاصة في ظل التحديات الراهنة والتصعيد الإقليمي الناتج عن الاعتداءات الإيرانية وما تبعها من توترات طالت عددًا من دول الخليج، كما تعكس هذه الجولة تحركا مصريًا نشطًا عبر الاتصالات واللقاءات مع القادة العرب بهدف خفض التصعيد والسعي نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف السفير يوسف الشرقاوي أن هذه الزيارة تؤكد حرص مصر على تأمين الأمن القومي العربي، انطلاقًا من الارتباط الوثيق بين أمن دول الخليج والأمن القومي المصري، في إطار وحدة المصير والعمل المشترك، وتوفر فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب إعادة إحياء مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950، والبناء على مخرجات القمم العربية، ومنها قمة الرياض عام 2015 بما يدعم فكرة إنشاء منظومة أمنية إقليمية تضم دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن والعراق والتشاور والتنسيق في هذا الشأن مع تركيا وباكستان وإندونيسيا.

وأشار السفير يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق لدى اليمن إلى أن هذا التحرك يأتي في وقت يواجه فيه الشرق الأوسط تحديات جسيمة وسعي لإعادة هندسة خريطة جديدة شرق اوسطية ، وفي ظل تصاعد النزاعات وتنامي الأفكار المتطرفة، واستمرار العمليات العسكرية التي لم تُحقق حسمًا واضحًا لأي طرف، بل دفعت نحو مرحلة من حرب الاستنزاف، كما تتزايد المخاطر المرتبطة بتأثيرات هذه الحرب على استقرار المنطقة وسوق النفط والغاز والغذاء والاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، نوه السفير الشرقاوي إلى أن التحركات المصرية تعكس إدراكًا عميقًا لخطورة المرحلة، وسعيًا جادًا لاحتواء الأزمة عبر الحلول السياسية، بما يحفظ استقرار المنطقة ويجنبها مزيدًا من التصعيد الخطير.

