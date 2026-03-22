رئيس الوزراء اللبناني يوجه بتعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في العاصمة بيروت حفاظًا على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اللبناني اليوم / الأحد / و حضره كلّ من وزير الدفاع ميشيل منسى ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي ومدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رزق الله.

كما اطّلع رئيس مجلس الوزراء على التطورات في الجنوب اللبناني وما يرافقها من نزوح وتحديات أمنية في مختلف المناطق اللبنانية.