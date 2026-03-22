رئيس الوطني الفلسطيني :ما تشهده قرى وبلدات الضفة تصعيد منظم بعقيدة عنف ممنهج

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن ما تشهده قرى وبلدات الضفة الغربية من اعتداءات متزامنة من إحراق منازل ومركبات واستهداف الفلسطينيين الأبرياء في الفندقومية وجالود وغرب سلفيت يمثل تصعيدا منظما من قبل مجموعات استيطانية تعمل بعقيدة عنف ممنهج وتحت مظلة حماية سياسية وأمنية توفرها حكومة اليمين المتطرفة.



وأضاف فتوح - في بيان اليوم اوفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - أن هذا السلوك يشكل نموذجا واضحا لإرهاب استيطاني مركب تتداخل فيه ممارسات التطهير القسري مع سياسات الافلات من العقاب في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف ويعكس توجها رسميا لتكريس بيئة طاردة للحياة الفلسطينية عبر أدوات الحرق والترويع والعقاب الجماعي.

وأكد أن استهداف الممتلكات والبنية المحلية ومحاولة بث الرعب بين المدنيين يندرج ضمن جريمة منظمة ذات طابع عنصري، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية وفرض اجراءات رادعة تضع حدا لهذا الارهاب العقائدي الخطير، وتؤمن الحماية للشعب الفلسطيني.

وشدد فتوح على ضرورة الشروع الفوري في مسار قانوني دولي لملاحقة عصابات المستوطنين كجماعات وافراد وعدم الاكتفاء بإدانتهم سياسيا بل تصنيفهم ككيانات ارهابية منظمة ومحاسبة قادتهم ومموليهم وكل من يمدهم بالسلاح ووسائل النقل والحماية امام المحاكم الدولية المختصة.

وفي السياق ، أكدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" أن الشعب الفلسطيني يتعرّض لعدوان غير مسبوق من قبل عصابات المستوطنين الممنهج والذي يأتي في سياق التطبيق لمخططات حكومة الاحتلال للضم والترحيل، مشددة على أن كل هذه الجرائم ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني ولن تقتلعه من أرض وطنه.

وطالبت الحركة ، في بيان - دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها من أجل اتخاذ موقف جدي لوقف ارهاب المستوطنين المنسق والمدعوم من قبل اقطاب حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل من خلال محاكمتهم ومحاسبتهم ومن يقف خلفهم على كل هذه الجرائم المتصاعدة بحق أبناء شعبنا الأعزل من قتل وحرق للمنازل والمركبات والمزروعات، وغيرها من الجرائم البشعة.

وأضافت أنّ عدوان عصابات المستوطنين يؤكّد المساعي المحمومة لمنظومة الاحتلال الاستعماريّة لتأجيج الأوضاع ومفاقمتها، مبينةً أنّ ادعاءات مسؤولي منظومة الاحتلال بأنّ إرهاب عصابات المستوطنين "حالات فرديّة" يعدّ تضليلًا واهيًا تدحضه الوقائع، والدعم العلنيّ واللامحدود من قبل مسؤولي منظومة الاحتلال وأركانها لعصابات المستوطنين في مسعى لفرض أمر واقع يقوّض الوجود التاريخيّ والأزليّ لشعبنا، ويؤسّس لمشاريع استعماريّة قائمة على الإبادة والتطهير العرقيّ وضم الأراضي.

ودعت "فتح" إلى عدم حرف الأنظار عما يتعرّض له الشعب الفلسطيني ، خصوصًا، مع الاهتمام الدوليّ بالحرب الإقليميّة الجارية، والتي يعتبرها الاحتلال فرصةً سانحةً لتنفيذ مخططاته الإباديّة، مطالبة بالتصدّي لعدوان عصابات المستوطنين الإرهابيّ؛ عبر تعزيز لجان الحماية الشعبيّة، وتعزيز آليات صمود الشعب الفلسطيني ، والعمل على حماية وجوده على أرض وطنه.

