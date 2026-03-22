مصرع شاب إثر سقوطه من قطار في الأقصر

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أحد القطارات أثناء توجهه من مدينة إسنا إلى الأقصر، وذلك في نطاق نجع أبو سعيد التابع لمركز إسنا جنوب الأقصر.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بسقوط شاب من القطار في منطقة نجع ابو سعيد ، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الواقعة.

وبالفحص، تبين أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته البالغة نتيجة سقوطه من القطار أثناء سيره، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات النيابة.

تحرر محضرا بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.