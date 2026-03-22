سيول الخير تتدفق في وديان سانت كاترين.. الوحدة المحلية تتحرك بالمعدات لإزالة المخلفات

دفعت الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، بالمعدات الثقيلة لإزالة آثار ومخلفات السيول التي اجتاحت المدينة فجر اليوم نتيجة تساقط أمطار غزيرة على المرتفعات والوديان.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إن معدات الحملة الميكانيكية الثقيلة استخدمت لإزالة الإطماءات والمخلفات التي جرفتها السيول من أعلى قمم الجبال، وتطهير مخرات السيول لضمان سلامة المواطنين وحماية المنشآت، في ظل التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة منذ الساعات الأولى للصباح.

وأضاف الغمريني أن الأجواء مستقرة حالياً مع ارتفاع درجات الحرارة جزئياً، ما ساعد على ذوبان الثلوج التي غطت قمم الجبال، مؤكداً استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى تحسباً لأي تقلبات جوية مفاجئة خلال اليوم.

وأشار رئيس المدينة إلى أن جميع الطرق مفتوحة وتعمل حركة المرور عليها بشكل طبيعي، مؤكداً أن فرق الوحدة المحلية قامت بإزالة المخلفات والإطماءات التي جرفتها مياه السيول من الطرق والمدقات الجبلية داخل الوديان لتسهيل حركة الدخول والخروج.

كانت مدينة سانت كاترين قد تعرضت لموجة من الطقس البارد وتساقطت أمطار غزيرة على منطقة وسيول على كافة أنحاء المدينة، ما أدى إلى حدوث سيول في أودية "وادي غربة، وادي الأربعين، وادي الشيخ عواد، وادي الطرفة"، وسارت مياه السيول في مجراها الطبيعي وفق أعمال الحماية من السيول، والتي تهدف إلى حماية البنية التحتية وحصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة.