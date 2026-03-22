من المدرجات.. حسن شحاتة وممدوح عباس يساندان الزمالك أمام أوتوهو فى الكونفدرالية| صور

حرص حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك وممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك علي التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي لمساندة الفريق أمام أوتوهو في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

تقدم فريق الزمالك على نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام أوتوهو

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاته – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وعمر جابر ومحمود حمدي " الونش" وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري.

