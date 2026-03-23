تأشيرات اضطرارية وتنسيق عبور.. تحركات مكثفة لتأمين المصريين بالخارج

أكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية تحركت فور اندلاع الأعمال العسكرية في منطقة الخليج العربي، من خلال تشكيل خلية أزمة تعمل بشكل يومي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج.

وأوضح الجوهري أن خلية الأزمة تتواصل بشكل مستمر عبر القطاع القنصلي، إلى جانب عقد لقاءات دورية “أون لاين” مع السفراء والقناصل المصريين في دول الخليج، بهدف الاطمئنان على أوضاع المواطنين المصريين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأشار إلى أنه تم بالفعل التنسيق والترتيب لعبور آلاف المواطنين المصريين، سواء من المقيمين أو الزائرين في دول الخليج، في إطار خطة متكاملة لتأمين سلامتهم وتيسير تنقلاتهم.

تسريع إجراءات الحصول على تأشيرات اضطرارية

وأضاف أن وزارة الخارجية قدمت العديد من التسهيلات القنصلية، من بينها تسريع إجراءات الحصول على تأشيرات اضطرارية إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والأردن، مع وجود تنسيق كامل مع الجهات المعنية في تلك الدول لتسهيل عبور المصريين.

واختتم الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج مستقرة وآمنة، مشددًا على عدم تسجيل أي حالات وفاة نتيجة للأعمال العسكرية الجارية.