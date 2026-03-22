السيناريست وليد يوسف ينشر مشهدًا من مسلسل مصطفى محمود

نشر السيناريست وليد يوسف مشهد من مسلسل “مصطفى محمود” الذي يروي السيرة الذاتية للدكتور مصطفى محمود ، والذي قام وليد بكتابته منذ عدة سنوات ، وذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

وجاء المشهد كالتالي :

ابراهيم : سمعت شريط الخطبه الاخيره بتاعه الشيخ كشك يا د .مصطفي؟

مصطفي: انت سادس واحد يكلمني فيها من امبارح يا ابو خليل

ابراهيم :شايفك واخد الموضوع عادي..انت مش هترد عليه!! ..الراجل مطلعك كافر ده غير الشتيمه

مصطفي: الكتاب اللي بيستشهد بيه موجود في السوق اللي هايقراه هايعرف اذا كنت كافر والا لا..واذا كان ع الشتيمه انا مسامح..ياما شتم واتريق علي ناس واخرهم أم كلثوم

ابراهيم:انت كاتب ومفكر ..انت مش زي أم كلثوم

مصطفي: مافيش حد زي أم كلثوم

قطع

وأشار السيناريست وليد يوسف إلى أن هذا المشهد من الحلقة 26 من مسلسل مصطفي محمود .

يأتي ذلك ذلك في أعقاب الاعلان عن بدء التحضيرات للمسلسل المقرر عرضه في رمضان 2027 ، وبعد أن أعلنت الجهة المنتجة عن اسناد مهمة كتابة السيناريو والحوار محمد هشام عبية ، والاخراج للمخرجة كاملة أبو ذكري .

يشار إلى أن وليد يوسف كان قد تعاقد على كتابة مسلسل “مصطفى محمود” مع المنتج أحمد عبد العاطي منذ عام 2012 ، على أن يتم عرضه في السباق الرمضاني عام 2013 ، الا أن المشروع توقف ، وعاد مجدداً منذ عدة أيام ، بعد أن اعلنت المنتجة مها سليم انها قامت بالحصول على موافقة ورثة الدكتور مصطفى محمود .