أرقام صادمة.. 300 ألف جنيه شهريًا بدل سكن لمحمد بن رمضان

كشف أحمد ياسر، نجم الكرة المصرية السابق، أن التونسي محمد بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، يحصل على بدل سكن شهري بمبلغ ضخم، ما أ.ثار جدلًا واسعًا بين جماهير القلعة الحمراء.

وكتب ياسر عبر حسابه على فيسبوك: "محمد بن رمضان لاعب الأهلي بياخد بدل سكن 6 آلاف دولار، بما يعادل 300 ألف جنيه شهريًا، أي نحو 3.6 مليون جنيه في السنة".

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

