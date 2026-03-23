ريال مدريد يفوز على أتلتيكو 3-2 في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد على نظيره أتلتيكو مدريد، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة 29 ببطولة الدوري الإسباني.

جاءت ثنائية أتلتيكو مدريد عن طريق أديمولا لوكمان وناهويل مولينا في الدقيقتين 33، 66.

فيما جاءت ثلاثية ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور (هدفين) وفيديريكو فالفيردي في الدقائق 52، 55، 72.

وشهدت الدقيقة 77، حصول فيديريكو فالفيردي على بطاقة حمراء.

جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: روجيري – لو نورماند – هانكو – ليورنتي

خط الوسط: لوكمان – كاردوسو – كوكي – سيميوني

خط الهجوم: ألفاريز – جريزمان.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارباخال – روديجير – هاوسن – جارسيا

خط الوسط: فالفيردي – بيتارش – تشواميني

خط الهجوم: جولر – دياز – فينيسيوس

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، فيما يتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة.