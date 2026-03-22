تشكيل ريال مدريد وأتلتيكو المتوقع في قمة الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وتعد مباراة الديربي بين أندية العاصمة الإسبانية أحد أبرز المواجهات التاريخية، بجانب أهميتها في الموسم الحالي بسبب الصراع بين الفريقين على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب “الليجا”.

ويأمل ريال مدريد في استعادة توازنه بعد الخسارة في مباراة الدور الأول أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل خمسة، لتعزيز موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أندريه لونين.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دين هويسن - ألفارو كاريراس.

الوسط: كامافينجا - تشواميني - فيدي فالفيردي - أردا جولر.

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي جمع 73 نقطة حتى الآن بعد فوزه اليوم على رايو فيكانو 1\0 .

ونجح الفريق الملكي في تحقيق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، بينما تلقى 4 هزائم خلال مشواره هذا الموسم.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة. وحقق الفريق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات هذا الموسم.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى:خوان موسو.

الدفاع: ديفيد هانكو - لي نورماند - خوسيه خيمينيز - ناهويل مولينا.

الوسط: أديمولا لوكمان - جوني - ماركوس يورينتي - جوليانو سيميوني.

الهجوم: ألكسندر سورلوث - جوليان ألفاريز.