فرج عامر: محمد صبحي كاد ان يفسد فرحة الزمالك

تأهل فريق الزمالك رسميا الي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

وعلق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عبر فيسبوك كاتبا:مبروك تاهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية الافريقية ، للاسف محمد صبحي حارس مرمي الزمالك كاد ان يفسد فرحة الزمالك ، ضرب مهاجم الخصم ، الحكم اعطاة كارت احمر ، والله كنت خايف يحسب عليه ضربة جزاء ، ربنا ستر.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي