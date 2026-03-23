البانيه بكام؟.. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 23 مارس 2026

شهدت اسعار الدواجن اليوم الاثنين 23 مارس استقرار نسبي في الأسواق بعد موجة ارتفاع في أسعار الفراخ خلال الايام الأخيرة في شهر رمضان .

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 106 جنيهات، بينما تراوحت الأسعار بين 65 و125 جنيهًا للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 129 جنيهًا، مع تسجيل الأسعار من 105 جنيهات إلى 150 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

اسعار الفراخ الحمراء الساسو

تراوحت أسعار الفراخ الحمراء الساسو بين 98 و 99 جنيهًَا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 108 و 109 جنيهات للكيلو.

سعر البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 128 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 138 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، لتباع للمستهلك 135 جنيهًا.