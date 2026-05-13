جيش الاحتلال ينذر سكان عدد من البلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

نجح جيش الاحتلال الإسرائيلي في إعتراض هدفا جويا معاديا استهدف القوات العاملة جنوبي لبنان ، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق صواريخ في الساعات الماضية سقطت قرب القوات بجنوب لبنان دون تسجيل إصابات.

وإستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الجية الساحلي جنوب بيروت.

كما وجه جيش الاحتلال إنذار لسكان بلدات معشوق ويانوح وبرج الشمالي وحلوسية الفوقا ودبعال وعباسية في جنوب لبنان.

فيما دوت صفارات الإنذار في زرعيت بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ.

ولفت الجيش الإسرائيلي الى أن حزب الله أطلق قبل قليل عددا من الصواريخ باتجاه القوات في جنوب لبنان.