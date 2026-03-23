علاء فاروق: نعمل على ضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي.. ونواب: خطوة لتعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة: نعمل على تلبية احتياجات المصدرين والمزارعين دون توقف

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن كافة أجهزة الوزارة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، وحماية الرقعة الزراعية، وتلبية احتياجات المصدرين والمزارعين دون توقف.



واستعرض وزير الزراعة تقارير غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية والميدانية خلال ثاني أيام إجازة عيد الفطر.



وثمن النائب محمد الشويخ ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن جهود الوزارة المستمرة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي.

وأكد" الشويخ" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن

العمل على حماية الرقعة الزراعية وتوفير احتياجات المزارعين يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن في الأسواق.



وشدد عضو النواب على أهمية استمرار دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، إلى جانب التوسع في برامج الإرشاد الزراعي، بما يعزز من قدرة القطاع على زيادة الصادرات الزراعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.



وأشاد النائب أمين مسعود ، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن جهود الوزارة المستمرة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن هذه التحركات تعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.



وأشار " مسعود" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن عمل أجهزة وزارة الزراعة على مدار الساعة لحماية الرقعة الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين والمصدرين يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الأسواق وزيادة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو البرلمان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتوسع في تقديم الدعم الفني للمزارعين، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات.