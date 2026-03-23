تضامن الوادي الجديد تعلن تلقي طلبات الحصول على سماعات طبية لصغار الإعاقة السمعية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بدء تلقي طلبات الحصول على سماعات طبية للأطفال من ذوي الإعاقة السمعية، في إطار جهود الدولة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على أوجه الرعاية الصحية والتعويضية الملائمة.

دمج الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية داخل المجتمع

وقال محمد منير العديسي، مدير التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن المبادرة تأتي لتعزيز دمج الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية داخل المجتمع، وتمكينهم من الاستفادة من البرامج التأهيلية اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير دعم فعلي ومستدام لهم.



وأوضح العديسي، أن المبادرة تستهدف الأطفال من الفئة العمرية من 3 إلى 18 عامًا، وذلك ضمن مبادرة توفير السماعات الطبية لأطفال "صعيد مصر"، المنفذة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة "بنك الشفاء المصري".

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأطفال من ذوي الإعاقة، خاصة في المحافظات الحدودية، بما يضمن وصول الخدمات الطبية والتأهيلية إلى المستحقين بصورة أكثر كفاءة.

وأشار مدير التضامن الاجتماعي إلى أن المستندات المطلوبة تشمل مقياس سمع حديث لا يتجاوز تاريخ إصداره شهرين، وصورة بطاقة الرقم القومي للوالدين، وصورة شهادة ميلاد الطفل، وبحثًا اجتماعيًا حديثًا ومعتمدًا، إلى جانب طباعة تأمينية للزوج والزوجة، ووثيقة إثبات الحالة الاجتماعية، فضلًا عن إيصال مرافق حديث.

ولفت إلى أن تسليم الملفات يجري بمقار الإدارات الاجتماعية في مراكز الداخلة وباريس وبلاط والفرافرة، بالإضافة إلى مكتب التأهيل الاجتماعي بمركز الخارجة، فيما خُصص الرقم 01552245510 للاستفسار والتواصل.