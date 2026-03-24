لفتة غير مسبوقة في موسم العيد.. صناع إيجي بست يحضرون عرض برشامة

شهد مشهد نادر الحدوث خلال مواسم العيد السينمائية، حرص عدد من صُنّاع فيلم إيجي بست على حضور عرض فيلم برشامة في دور العرض، خلال جولة الفنان هشام ماجد وريهام عبد الغفور ومصطفى غريب وميشيل ميلاد والمخرج خالد دياب في مول مصر، في لفتة اعتبرها كثيرون خطوة إيجابية تعكس الروح الفنية بين أفلام موسم عيد الفطر.

وشهدت الزيارة حضور الفنانة سلمى أبو ضيف، والمخرج مروان عبد المنعم،و المنتج طارق نصر، وبسمة أباظة المنتج الفني من صناع فيلم ايجي بست ، حيث حرصوا على مشاهدة الفيلم والتعبير عن مباركتهم لصناع فيلم برشامة ، في أجواء ودية عكست حالة من التقدير المتبادل بين صُنّاع العملين وروح المنافسة الشريفة .

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه موسم أفلام عيد الفطر إقبال جماهيري على شباك التذاكر، بين فيلمي برشامة وإيجي بست أبرز الأعمال المعروضة حالياً بدور السينما، خلال أيام العيد.

ورأى متابعون أن هذه الزيارة تعكس صورة صحية لصناعة السينما، والحفاظ على روح الدعم والتقدير بين صُنّاعها، في رسالة إيجابية تؤكد أن نجاح أي فيلم ينعكس في النهاية على ازدهار صناعة السينما ككل.

‎ويخوض فيلما برشامة وإيجي بست سباق شباك التذاكر ضمن موسم أفلام عيد الفطر، في ظل إقبال ملحوظ من الجمهور على دور العرض، ما يعكس انتعاشة ملحوظة في الحركة السينمائية خلال موسم العيد