كوثر محمود تشكر أطقم التمريض وتؤكد: حاضرون على مدار الساعة لخدمة المرضى

وجّهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، الشكر والتقدير إلى جميع أطقم التمريض على مستوى الجمهورية، تقديرًا لجهودهم المتواصلة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن التمريض كان حاضرًا في الصفوف الأولى داخل المستشفيات وخارجها لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين طوال فترة الاحتفالات.

وأشادت نقيب التمريض، بالدور الحيوي الذي قام به التمريض داخل المستشفيات، خاصة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، حيث واصلوا العمل بكفاءة عالية على مدار الساعة، وتعاملوا مع الحالات المختلفة بسرعة ومهنية، بما ساهم في استمرارية تقديم الخدمة الصحية دون تأثر خلال إجازة العيد.

وأبرزت الدكتورة كوثر محمود، الدور الميداني الفعّال لأطقم التمريض، من خلال مشاركتهم ضمن فرق التأمين الطبي المنتشرة في الميادين العامة والمتنزهات وأماكن التجمعات والمساجد خلال صلاة العيد، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تقديم الدعم الطبي الفوري للمواطنين وتعزيز الإحساس بالأمان الصحي خلال الاحتفالات.

ونوّهت نقيب التمريض إلى مشاركة التمريض في المبادرات الصحية التي تم تنفيذها خلال العيد، والتي شهدت انتشار الفرق الطبية المتنقلة، إلى جانب حملات طرق الأبواب لتوصيل أدوية الأمراض المزمنة إلى غير القادرين.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود ، أن هذه الجهود تعكس التزامًا حقيقيًا برسالة مهنة التمريض، التي تقوم على رعاية المريض وتخفيف معاناته في كل وقت وتحت أي ظرف.

وختامًا وجهت نقيب التمريض التحية لكل ممرض وممرضة شاركوا في تأمين الخدمات الصحية خلال العيد، مؤكدة أن ما قدموه يمثل نموذجًا مشرفًا لمهنة التمريض، ويؤكد أنها تظل أحد الأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها المنظومة الصحية في تقديم خدمة آمنة وعادلة للمواطنين.