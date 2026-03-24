قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رسميًا.. جدة تستضيف ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام المباراة الواحدة

إسراء أشرف

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا أن مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة – منطقة الغرب ستُقام في مدينة جدة الشهر المقبل، على أن تُلعب جميع المباريات بنظام المباراة الواحدة ضمن التجمع، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنظيم البطولة ضمن جدول قاري مزدحم.

يأتي هذا القرار بعد التأجيل السابق لمباريات 1 و3 مارس 2026، حيث أكّد الاتحاد الآسيوي أن جميع الأدوار الإقصائية المتبقية لبطولات الأندية في منطقة الغرب ستُجرى بنظام مباراة واحدة، لضمان انسيابية المباريات وتوافقها مع الأجندة القارية.

وبحسب الجدول الجديد، ستُقام مواجهات دور الـ16 يومي 13 و14 أبريل على ملعبَي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، تمهيدًا لانطلاق نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة – جدة 2026، والمقررة في الفترة من 16 إلى 25 أبريل.

كما حدد الاتحاد مواعيد مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2025-2026 ودوري التحدي الآسيوي 2025-2026، لتُقام بنظام المباراة الواحدة يومي 19 و22 أبريل، على أن تُعلن لاحقًا الملاعب المضيفة لهذه المواجهات.

وتشهد مباريات دور الـ16 مواجهات قوية، حيث يلتقي الهلال السعودي مع السد القطري، ويواجه الأهلي السعودي نظيره الدحيل القطري، بينما يحل الاتحاد السعودي ضيفًا على الوحدة الإماراتي، فيما يقابل شباب الأهلي الإماراتي فريق تراكتور الإيراني في مواجهة مرتقبة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب، بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الهجمات بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، ما استدعى إعادة جدولة المباريات لضمان سلامة الأندية واللاعبين.

