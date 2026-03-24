جولة ميدانية لمحافظ جنوب سيناء لتعظيم الاستثمار السياحي بطور سيناء

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار بحث سبل الاستغلال الأمثل لها، بما يسهم في تعظيم موارد المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام المحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وشملت الجولة تفقد فندق «مجدولينا»، حيث تابع المحافظ كافة مكوناته من غرف، ومطابخ، وكافتيريات، وشاطئ، وغيرها، ووجّه بإعداد دراسة متكاملة لرفع كفاءته، تمهيدًا لطرحه للاستثمار السياحي.

كما تفقد المحافظ منطقة «حمام موسى»، بما تضمه من عيون وأحواض مائية، والخدمات المرافقة لها، حيث تم وضع خطة لطرحها للاستثمار السياحي، بهدف تنشيط السياحة العلاجية بمدينة طور سيناء، وتعزيز مكانتها كوجهة متميزة.