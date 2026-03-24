كلوب يكشف الحقيقة: لا عروض من ريال مدريد وأرفض العودة للتدريب حاليا

نفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، ما تردد حول تلقيه عرضًا لتدريب ريال مدريد عقب رحيل تشابي ألونسو.

كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى اهتمام النادي الإسباني بالتعاقد مع كلوب لتولي قيادة الفريق، لكن المدرب الألماني أكد أنه لم يصله أي اتصال بهذا الشأن.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "آس": "لم يتواصل معي أي شخص من ريال مدريد لتقديم عرض لي، ووكيل أعمالي موجود أيضًا، ويمكنكم سؤاله، لم يصلنا أي اتصال من النادي خلال الفترة الماضية".

وأضاف المدرب: "في الوقت الحالي، لا أفكر مطلقًا في العودة إلى التدريب، فأنا سعيد بما أقوم به حاليًا".