برشلونة يحصن مواهبه الشابة بعقود محسّنة لتعزيز استقرار الفريق

تسعى إدارة نادي برشلونة الإسباني إلى تعزيز استقرار أبرز مواهبه الشابة من خلال عقود جديدة تعكس دورهم المتنامي داخل الفريق الأول.

ويأتي هذا التوجه في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق تحت قيادة مدربه هانز فليك، فضلاً عن التألق المتصاعد لخريجي أكاديمية لاماسيا، الذين أصبحوا يشكلون دعامة أساسية في التشكيلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن نية النادي تعديل عقدي المدافع جيرارد مارتن ولاعب الوسط مارك بيرنال تقديرًا لأدائهما المميز ودورهما في مشروع الفريق طويل الأمد.

ويتصدر ملف مارتن الأولويات، خاصة مع وجود شرط جزائي لا يتجاوز 100 مليون يورو، وهو مبلغ لا يعكس قيمته الحقيقية بعد مستوياته المميزة هذا الموسم.

ورغم أن عقده ممتد حتى صيف 2028 بعد التمديد في يناير 2025، فإن التطور اللافت الذي أظهره، وقدرته على تغطية مركز الظهير الأيمن بدلًا من أليخاندرو بالدي، دفع الإدارة إلى إعادة النظر في بنود عقده، سواء فيما يتعلق بالراتب أو الشرط الجزائي.

أما بيرنال، فقد استعاد مستواه بعد إصابة الرباط الصليبي، وبرز كلاعب مؤثر في وسط الملعب، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى 2029 ويحتوي على شرط جزائي ضخم يصل إلى 500 مليون يورو. ومع هذا الأداء المتفوق، بات النادي يفكر في تحسين راتبه بما يتناسب مع دوره المتزايد في الفريق.

ويُذكر أن مارتن انضم إلى برشلونة قادمًا من أتلتيك بلباو في صيف 2023 وتمكن بسرعة من حجز مكان له بفضل انضباطه وتطوره اللافت، بينما يُعد بيرنال أحد أبرز خريجي لاماسيا الذين صعدوا من فئات الشباب إلى الفريق الأول ليصبح عنصرًا أساسيًا.

وتعكس هذه التحركات استراتيجية برشلونة الواضحة، والتي تهدف إلى حماية مواهبه الشابة وبناء فريق قوي للمستقبل، يعتمد على تطوير عناصر الأكاديمية بدلًا من التفريط فيها.