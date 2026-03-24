الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم
رياضة

برشلونة يحصن مواهبه الشابة بعقود محسّنة لتعزيز استقرار الفريق

إسراء أشرف

تسعى إدارة نادي برشلونة الإسباني إلى تعزيز استقرار أبرز مواهبه الشابة من خلال عقود جديدة تعكس دورهم المتنامي داخل الفريق الأول.

ويأتي هذا التوجه في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق تحت قيادة مدربه هانز فليك، فضلاً عن التألق المتصاعد لخريجي أكاديمية لاماسيا، الذين أصبحوا يشكلون دعامة أساسية في التشكيلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن نية النادي تعديل عقدي المدافع جيرارد مارتن ولاعب الوسط مارك بيرنال تقديرًا لأدائهما المميز ودورهما في مشروع الفريق طويل الأمد.

ويتصدر ملف مارتن الأولويات، خاصة مع وجود شرط جزائي لا يتجاوز 100 مليون يورو، وهو مبلغ لا يعكس قيمته الحقيقية بعد مستوياته المميزة هذا الموسم.

ورغم أن عقده ممتد حتى صيف 2028 بعد التمديد في يناير 2025، فإن التطور اللافت الذي أظهره، وقدرته على تغطية مركز الظهير الأيمن بدلًا من أليخاندرو بالدي، دفع الإدارة إلى إعادة النظر في بنود عقده، سواء فيما يتعلق بالراتب أو الشرط الجزائي.

أما بيرنال، فقد استعاد مستواه بعد إصابة الرباط الصليبي، وبرز كلاعب مؤثر في وسط الملعب، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى 2029 ويحتوي على شرط جزائي ضخم يصل إلى 500 مليون يورو. ومع هذا الأداء المتفوق، بات النادي يفكر في تحسين راتبه بما يتناسب مع دوره المتزايد في الفريق.

ويُذكر أن مارتن انضم إلى برشلونة قادمًا من أتلتيك بلباو في صيف 2023 وتمكن بسرعة من حجز مكان له بفضل انضباطه وتطوره اللافت، بينما يُعد بيرنال أحد أبرز خريجي لاماسيا الذين صعدوا من فئات الشباب إلى الفريق الأول ليصبح عنصرًا أساسيًا.

وتعكس هذه التحركات استراتيجية برشلونة الواضحة، والتي تهدف إلى حماية مواهبه الشابة وبناء فريق قوي للمستقبل، يعتمد على تطوير عناصر الأكاديمية بدلًا من التفريط فيها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

خبير يحذر: استغلال التريند بالذكاء الاصطناعي يهدد المجتمع| فيديو

جانب من الحلقة

خبير: الاستراتيجية الجديدة لميكنة الخدمات البيئية تعزز الأداء وتشجع الاستثمار

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعا مع المؤسسة الأمنية لبحث تطورات الحرب

بالصور

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد