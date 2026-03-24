قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة
براءة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس ورفض الدعوى المدنية
صدام الكاف وأسود التيرانجا.. الحاج ضيوف يشعل أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025: "فزنا في الملعب.. ولن نتنازل عن اللقب"
الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24 مارس
سكرانة.. أجنبية تلقي ابن شقيقتها من الطابق الخامس والأهالي ينقذون شقيقته
قائد الجيش الفرنسي: تصرفات أمريكا باتت تؤثر سلبًا على مصالحنا
تدابير اقتصادية | توجيه رسمي من الرئيس السيسي للحكومة بسبب الأحداث الإقليمية
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية
الأردن وفرنسا تبحثان سبل إنهاء التصعيد ودعم لبنان وفلسطين وتعزيز الأمن الإقليمي
الوزراء: المناطق الحرة تُعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر
هل يرحل إمام عاشور إلى الدوري السعودي.. مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة كاملة
ماس وذهب ودولارات.. زوجة إعلامي شهير تتهم خادمة أجنبية بسرقتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

غانا تقرر تقديم الأسمدة مجانا للمزارعين في عام 2026 وسط اضطرابات كبيرة في السوق الدولية

أ ش أ

أعلن الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما تقديم الأسمدة مجانا للمزارعين في عام 2026، وذلك وسط اضطرابات كبيرة في سوق الأسمدة الدولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة “ايكوفين” المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الأفريقية، أن مستوى استخدام الأسمدة لكل هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في غانا من بين الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء، وسعيا منها لزيادة استخدام هذه المدخلات، اعتمدت الحكومة هذا القرار الجديد باستبدال برنامج دعم الأسمدة بسياسة التوزيع المجاني للمزارعين للموسم الزراعي 2026.

وقال الرئيس جون دراماني ماهاما: "لقد وفرنا الأسمدة لمزارعينا، والتي تباع عادة بأسعار مدعومة.. ولكن هذه المرة، أصدرت تعليماتي لوزير الزراعة بتوزيعها مجانا".

ووفقًا لهيئة الإذاعة الغانية وهي هيئة البث العامة الوطنية في البلاد، تعتقد الحكومة أن إلغاء تكلفة الأسمدة سيشجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة والاستثمار بشكل أكبر في الإنتاج الزراعي.

ومنذ أواخر فبراير 2026، أدى التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى قيام الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي لتجارة الأسمدة العالمية، بشكل شبه كامل. 

ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يمر عبر هذا المضيق ما يقرب من ثلث شحنات الأسمدة البحرية في العالم (حوالي 16 مليون طن).

وفي مذكرة إحاطة أفاد الاتحاد الدولي لتنمية الأسمدة بأنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف الإمداد لدول مثل غانا، التي تعتمد كليا على الواردات، وقد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة تكاليف الإنتاج في وقت حرج، حيث يبدأ موسم زراعة المحاصيل الأساسية كالحبوب (الذرة والأرز) عادة في منتصف مارس من كل عام.

وفي عام 2025، دعمت أكرا شراء 200 ألف طن من الأسمدة المعدنية، بما في ذلك 70% من الأسمدة المركبةو30% من اليوريا، للمزارعين، وفقا لبيانات رسمية.

في المقابل، قدرت احتياجات البلاد الظاهرية من الأسمدة بمتوسط ​​426,307 أطنان سنويا بين عامي 2020 و2024، وفقا لبيانات جمعها المركز الدولي لتنمية الأسمدة.

ومع إعلان تكاليف الدعم لعام 2026 وارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الدولية، من المتوقع أن يقع العبء المالي لتوفير هذه الأسمدة بالكامل على ميزانية الدولة، بغض النظر عن الكمية.

وفي غانا، قدر استخدام الأسمدة لكل هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة بـ,2.9 كيلوجرام في عام 2023، وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ورغم أن هذا المستوى يتجاوز المتوسط ​​المسجل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في العام نفسه (18,2 كيلوجرام/هكتار)، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الهدف المحدد بـ 50 كيلوجراما/هكتار بموجب إعلان أبوجا لعام 2006.

الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما تقديم الأسمدة مجانا للمزارعين سوق الأسمدة الدولية توترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكالة ايكوفين المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

استقبال سياح بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تحذير من محافظة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا

حملات مكثفة للمرور على المستشفيات

صحة مطروح : لجان مرور مفاجئة على المستشفيات خلال عيد الفطر.. صور

بالصور

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد