مهرجان كان يضم ستة مخرجين للمشاركة في برنامج الإقامة (La Résidence)

محمد نبيل

أعلن مهرجان كان السينمائي عن اختيار ستة مخرجين دوليين للمشاركة في الدورة الحادية والخمسين من برنامج «الإقامة» (La Résidence)، ضمن مبادراته الداعمة لصناع السينما الشباب.
 

وضمت القائمة كلًا من هاري لايتون، إيما براندرهورست، جوكار حنا، ساولي بليوفايتِه، مانسي ماهيشواري، وأوليفر ماكغولدريك.
 

ومن المقرر أن يقيم المشاركون في باريس خلال الفترة من 16 مارس حتى 31 يوليو 2026، حيث سيستفيدون من برنامج مخصص لتطوير وكتابة السيناريو، إلى جانب لقاءات مهنية مع عدد من خبراء وصناع السينما.

ويُعد برنامج «الإقامة» أحد أبرز المبادرات التابعة للمهرجان، إذ يستقبل سنويًا 12 مخرجًا شابًا يتم اختيارهم على مرحلتين، تمتد كل منهما لنحو أربعة أشهر ونصف، بهدف مساعدتهم على تطوير مشاريع أفلامهم الروائية الأولى أو الثانية.

ومنذ انطلاقه، دعم البرنامج أكثر من 250 مخرجًا من نحو 60 دولة، وأسهم في بروز أسماء بارزة في السينما العالمية، من بينهم لوكريسيا مارتيل، كورنيلو بورومبويو، لازلو نيميش، نادين لبكي، ولوكاس دونت، إلى جانب عدد من المخرجين الذين أصبحوا حاضرين بانتظام في أهم المهرجانات الدولية.
 

وتشهد الدورة الحالية مشاركة متوازنة بين الجنسين، بواقع ثلاث مخرجات وثلاثة مخرجين، في خطوة تعكس توجه المهرجان نحو دعم التنوع في صناعة السينما.
 

ويحظى المشاركون بفرصة تطوير مشاريعهم في بيئة إبداعية مميزة، حيث تتيح لهم الإقامة في باريس التركيز الكامل على كتابة السيناريو، وتبادل الخبرات مع زملائهم، فضلًا عن الاستفادة من إرث المهرجان الذي يُعد أحد أهم المنصات العالمية لاكتشاف المواهب السينمائية.

