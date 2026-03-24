الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 مسيرة قادمة من إيران

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم "الثلاثاء"، مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة، قادمة من إيران.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام " - أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية ، مع 357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخا جوالا، و1806 طائرات مسيرة.

وأضافت أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من عدة جنسيات ، وإصابة 161 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من عدة جنسيات .

وأكدت وزارة الدفاع، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.