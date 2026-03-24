فيفو تقدم هاتفي X300 Ultra وX300s بتصميم مواصفات استثنائية

يعد هاتف Vivo الرائد الجديد، الذي يركز على الكاميرا، على وشك الوصول.

وقد ظهر هاتف X300 Ultra على منصة Geekbench قبل إطلاقه الرسمي.

ومن المقرر الكشف عن الهاتف في 30 مارس 2026، إلى جانب هاتف X300s، وتقدم هذه النتائج الأولية لمحة سريعة عما يمكن توقعه من حيث الأداء.

هاتف فيفو

ميزات هاتف X300 Ultra

يأتي هاتف X300 Ultra مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 16 جيجابايت.

ويؤكد الإعلان أيضًا أنه يعمل بنظام Android 16، مع واجهة المستخدم OriginOS 6 الخاصة بشركة Vivo.

لا يُعدّ هذا مفاجئًا، ولكنه يُساعد في تحديد المواصفات الأساسية قبل الإطلاق يعد من المتوقع أن يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثية العدسات، تتصدرها عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مبنية على مستشعر سوني Lytia 901.

تتميز العدسة ببعد بؤري 35 مم، وهو ما يختلف قليلًا عن النهج المعتاد في الهواتف الذكية، كما أنها مزودة بتقنية تثبيت محسّنة.

كما تتضمن كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر HP0 من سامسونج، وبُعد بؤري 85 مم، ونظام تثبيت مُحسّن.

إضافةً إلى ذلك، ستحصل على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مبنية على مستشعر Lytia 818 من سوني.

تخطط شركة فيفو أيضاً لتوفير مجموعات عدسات تقريب اختيارية تزيد من مدى التكبير إلى 200 مم و400 مم، وهو أمر نادر في الهواتف الذكية.

صحيح أنها موجهة لفئة محددة، لكنها تُظهر مدى اهتمام الشركة بتطوير مجال التصوير.

يبدو أن هاتف X300 Ultra قد يكون أحد أكثر الهواتف تركيزًا على الكاميرا لهذا العام.